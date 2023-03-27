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«Это грандиозно». Первый Международный договор о защите открытого моря согласовали в ООН

27 марта 2023 15:00
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После 15 лет дискуссий страны ООН согласовали текст первого Международного договора о защите открытого моря. Основной целью документа является взятие под защиту не менее 30 % вод Мирового океана, а также создание механизма проверки экономических проектов и экспедиций в открытом море на предмет соответствия экологическим нормам и стандартам.

«Это грандиозно». Первый Международный договор о защите открытого моря согласовали в ООН-1

Никола Кларк, офицер по защите океанической жизни:
Это грандиозно. Я думаю, что это действительно краеугольное соглашение, если мы собираемся попытаться защитить 30 % океана. Итак, это соглашение распространяется на открытое море, районы за пределами действия национальной юрисдикции. А открытые моря составляют 2/3 нашего океана и покрывают почти половину поверхности нашей планеты.

Итак, они обширны. И если у нас есть цель защитить 30 % океана, открытое море должно быть частью этого решения. А раньше у нас не было четкого пути защиты этих территорий, этих международных вод. Документ дает правовую основу, которую мы можем использовать для создания охраняемых районов в открытом море.

«Это грандиозно». Первый Международный договор о защите открытого моря согласовали в ООН-4

Документ также направлен на то, чтобы поставить биологическое разнообразие в открытом море под обязательную международную охрану.

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