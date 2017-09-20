«Это было очень страшно»: очевидцы рассказали, как пережили землетрясение в Мексике

Новости Мексики. Растет количество жертв землетрясения в Мексике. Уже известно, что в списке погибших свыше 200 человек. В их числе дети. Они оказались под завалами рухнувшей школы в Мехико. Введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего через несколько часов после учебных эвакуаций на случай землетрясения у жителей Мексики из-под ног стала уходить земля. Здания ходили ходуном. С криками из них выбегали люди.