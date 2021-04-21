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Елизавете II исполнилось 95 лет. Праздничного салюта не будет

21 апреля 2021 09:29
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Новости Великобритании. Юбилей королевы. Елизавете II исполнилось 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычно по этому случаю в Лондоне проходит традиционная церемония чествования королевы и дают орудийный салют. В 2021 году празднование омрачила смерть принца Филиппа.

Елизавете II исполнилось 95 лет. Праздничного салюта не будет-1

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля. Монаршая семья находится в трауре. По этой же причине представители короны не станут в этот раз делиться и новыми семейными портретами. Еще одной причиной отмены мероприятий стала пандемия. Залпов из пушек в связи с вирусом не было и в 2020 году.

Елизавете II исполнилось 95 лет. Праздничного салюта не будет-4

Елизавета II – старейший из действующих глав государств, а также самый долго правящий из ныне живущих монархов мира.

# Юбилеи # Елизавета II # принц Филипп # Фотофакт

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