Елизавете II исполнилось 95 лет. Праздничного салюта не будет

Новости Великобритании. Юбилей королевы. Елизавете II исполнилось 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычно по этому случаю в Лондоне проходит традиционная церемония чествования королевы и дают орудийный салют. В 2021 году празднование омрачила смерть принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля. Монаршая семья находится в трауре. По этой же причине представители короны не станут в этот раз делиться и новыми семейными портретами. Еще одной причиной отмены мероприятий стала пандемия. Залпов из пушек в связи с вирусом не было и в 2020 году.