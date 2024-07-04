Эксперты: власть в Великобритании может поменяться впервые за 14 лет

Эксперты считают, что власть в стране может поменяться впервые за 14 лет. Победу прочат оппозиционным лейбористам, а место премьер-министра – их лидеру. Рейтинги нынешнего премьера Сунака упали до рекордных значений, поэтому местные СМИ не исключают скорой отставки действующего премьера. Он не смог справиться с миграционным кризисом и вытянуть страну из экономической ямы. При Сунаке инфляция не раз обновляла исторический максимум, а цены на продукты питания били очередные рекорды. Жители королевства не простили премьеру ряд серьезных ошибок, из-за чего теперь его партия рискует потерять большинство в парламенте. Всего по итогам голосования будут распределены 650 мандатов Палаты общин.