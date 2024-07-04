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Эксперты: власть в Великобритании может поменяться впервые за 14 лет

04 июля 2024 17:31
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Рост цен, стоимости жизни и, как следствие, недовольства: в такой обстановке жители Британии сегодня, 4 июля, голосуют на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победившая партия получит право сформировать правительство.

Эксперты: власть в Великобритании может поменяться впервые за 14 лет-1

Эксперты считают, что власть в стране может поменяться впервые за 14 лет. Победу прочат оппозиционным лейбористам, а место премьер-министра – их лидеру. Рейтинги нынешнего премьера Сунака упали до рекордных значений, поэтому местные СМИ не исключают скорой отставки действующего премьера. Он не смог справиться с миграционным кризисом и вытянуть страну из экономической ямы. При Сунаке инфляция не раз обновляла исторический максимум, а цены на продукты питания били очередные рекорды. Жители королевства не простили премьеру ряд серьезных ошибок, из-за чего теперь его партия рискует потерять большинство в парламенте. Всего по итогам голосования будут распределены 650 мандатов Палаты общин.

# Международная политика # Риши Сунак # Новости Великобритании

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