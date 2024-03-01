Экс-спикер Маккарти: Байден пользуется шпаргалками во время личных встреч

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире телеканала Fox Business заявил, что американский лидер Джо Байден пользуется шпаргалками и во время личных встреч. Об этом пишет РИА Новости.

Маккарти отметил, что Байден придерживается содержимого записей и не может продолжить разговор, если отклонится от него. Он выразил Байдену уважение за его службу стране, но полагает, что действующий лидер штатов уже не в том возрасте, чтобы находиться на высоком государственном посту. Эти комментарии появились после того, как в печати появились сообщения о том, что Байден пользуется кроватками даже на частных мероприятиях. При этом самый пожилой президент США, Байден считает возраст доказательством опыта и говорит, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.