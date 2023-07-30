Россияне отдают себе отчет в том, что проигрыш может привести к тому, что Запад будет назначать в РФ своих представителей и лишит страну доступа к своим же ресурсам, Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что РФ – это государство с сильной культурой, в основе которой находится православие, обладает большими запасами полезных ископаемых и богатой сельскохозяйственной продукцией.

Макгрегор отметил, что если США смогут вторгнуться в Россию, свергнуть ее руководство и назначить на его места своих людей, как это случилось в Украине, то они будут иметь контроль над этими ресурсами. По его убеждению, российские граждане знают об этой угрозе и потому настроены противостоять ей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что спецоперация в Украине будет продолжаться до полного завершения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.