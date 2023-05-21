Экс-советник главы Пентагона Макгрегор считает, что Одесса и Харьков войдут в состав РФ

В результате ответного удара на контратаку ВСУ Харьков и Одесса окажутся в составе России. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

Он предполагает, что украинцы исчерпали свои людские резервы и в скором будущем будут ограничены в возможностях противодействовать россиянам. Макгрегор убежден, что русские будут осторожными, применяя свои передовые ракеты дальнего радиуса и используя господство в воздухе. Тем не менее он не рассчитывает на внезапную операцию блицкрига, но прогнозирует, что Москва получит контроль над Одессой и Харьковом.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские войска полностью освободили Артемовск, важнейший центр обороны ВСУ в Донбассе.