Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поездка лидера Украины Владимира Зеленского в США не удалась, поскольку Киев лишился регионов, обладающих богатыми природными ресурсами, в чем был заинтересован Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, освобождение этих территорий Россией привело к снижению интереса США к Киеву. Этим и объясняется неудовлетворенность Зеленского результатами заседаний ООН.

С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проводится неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.