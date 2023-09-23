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Экс-аналитик ЦРУ разъяснил причину провала визита Зеленского в США

23 сентября 2023 10:57
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поездка лидера Украины Владимира Зеленского в США не удалась, поскольку Киев лишился регионов, обладающих богатыми природными ресурсами, в чем был заинтересован Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, освобождение этих территорий Россией привело к снижению интереса США к Киеву. Этим и объясняется неудовлетворенность Зеленского результатами заседаний ООН.

С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проводится неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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