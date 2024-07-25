Экоактивисты парализовали работу крупнейшего аэропорта Германии

Во Франкфурте на несколько часов была парализована работа крупнейшего аэропорта Германии. Около 200 рейсов были отменены и как минимум 60 самолетов перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала акция экоактивистов. Как сообщили в полиции, группа людей, проделав отверстие в заборе, проникла на территорию аэропорта и заблокировали все взлетно-посадочные полосы, приклеив себя к их покрытию. Таким радикальным способом они решили заставить немецкое правительство разработать и подписать глобальное соглашение о полном отказе от нефти, газа и угля к 2030 году. Прибывшим на место ЧП сотрудникам службы безопасности аэропорта и полицейским пришлось поочередно отклеивать активистов. Но те пообещали, что это далеко не последняя акция. Они предупредили, что подобные протесты запланированы в крупнейших аэропортах Великобритании, Австрии, Канады, США и Норвегии.