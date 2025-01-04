Ей было 116 лет. В Японии скончалась старейшая жительница планеты

В возрасте 116 лет скончалась Томико Итоока, японка, которая была старейшим человеком, жившим на Земле. Об этом пишет РИА Новости.

Она ушла из жизни 29 декабря в доме для престарелых в Ашии, префектура Хёго. Погребение состоялось 4 января. Родившаяся 23 мая 1908 года в Осаке, она являлась старшей из трех сестер. Около 30 лет назад Томико Итоока перебралась в Асию.

В августе прошлого года она получила статус самого пожилого человека на планете после смерти Марии Браньяс Морера из Испании, возраст которой составлял 117 лет. До этого Томико Итоока считалась самой старой женщиной Японии.