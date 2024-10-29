Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Техасе

Два человека погибли, еще двое получили ранения при взрыве, прогремевшем в жилом доме в пригороде американского Далласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был настолько мощным, что само здание сравнялось с землей, а его обломки разлетелись на сотни метров. После вспыхнул сильный пожар. Район ЧП сейчас оцеплен, там находятся полиция и спасатели, которые выясняют, что послужило причиной происшествия. По основной версии – произошла утечка газа.

Перед взрывом рабочие проводили работы по техническому обслуживанию трубопровода. Поэтому не исключено, что ими была нарушена техника безопасности. По мнению специалистов, сохраняется опасность повторных взрывов, поэтому местных жителей призвали не подходить к месту ЧП.