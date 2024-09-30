Лукашенко: Беларусь заинтересована в налаживании прочных связей с Ботсваной

Беларусь заинтересована в налаживании прочных связей с Ботсваной. Об этом говорится в поздравительном послании, которое Александр Лукашенко адресовал Президенту южно-африканской страны по случаю национального праздника – Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что внешнеполитические подходы Ботсваны базируются на близких Беларуси принципах мирного существования, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. У стран хороший потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества. Перспективы есть по линии сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промкооперации, фармацевтики, нефтехимии. Кроме того, Беларусь готова предложить свой наработанный опыт для обучения ботсванских граждан по приоритетным для их экономики направлениям деятельности, подчеркнул Президент.