Допзаработок с пользой: в Гродненской области трудоустроят 10 тысяч молодых людей
Объекты, на которых работают бойцы студотрядов в Гродно, – это возможность побыть на свежем воздухе и насладиться красотой, но не только природной. Молодые люди принимают участие в озеленении и благоустройстве города, который готовится к фестивалю национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще трудятся на уникальном объекте – в дворцово-парковом комплексе в Святске.
Как молодым людям удается совмещать приятное с полезным, узнавала Галина Буро.
К открытию самой современной клиники в Гродно практически все готово. Масштабное благоустройство новой областной больницы ведут в том числе студенты аграрного университета.
Прополоть клумбы, засеять газоны, окультурить деревья – фронт работ на сегодня для участников студотряда. Территория больницы большая – работникам зеленого строительства важна каждая пара рук. В свою очередь для командира отряда Ангелины Запасник практика на пользу будущей профессии: девушка учится на технолога по защите растений (отец-агроном – для нее пример), а теперь осваивает смежную специальность «цветовод».
Ангелина Запасник, командир студенческого отряда «Вираж» имени Героя Советского Союза И.С. Фурсенко:
Это новый опыт, новые знакомства, сюда можно прийти на практику.
Сразу два студенческих отряда работают в Гроднозеленстрое: женский на клумбах, мужской на покосе травы. В теплый сезон, а тем более при подготовке города к юбилейному фестивалю национальных культур, помощь кстати. График работы отрядов расписан на все лето.
Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы.
Татьяна Свиридчук, заместитель директора по производству и идеологической работе предприятия «Гроднозеленстрой»:
У нас еще планируют быть студенческие отряды. Это более 40 человек. Также мы планируем у себя принять школьников. Это будет лагерь труда и отдыха, более 60 человек.
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