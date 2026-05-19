Допзаработок с пользой: в Гродненской области трудоустроят 10 тысяч молодых людей

Объекты, на которых работают бойцы студотрядов в Гродно, – это возможность побыть на свежем воздухе и насладиться красотой, но не только природной. Молодые люди принимают участие в озеленении и благоустройстве города, который готовится к фестивалю национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще трудятся на уникальном объекте – в дворцово-парковом комплексе в Святске. Как молодым людям удается совмещать приятное с полезным, узнавала Галина Буро.

К открытию самой современной клиники в Гродно практически все готово. Масштабное благоустройство новой областной больницы ведут в том числе студенты аграрного университета. Прополоть клумбы, засеять газоны, окультурить деревья – фронт работ на сегодня для участников студотряда. Территория больницы большая – работникам зеленого строительства важна каждая пара рук. В свою очередь для командира отряда Ангелины Запасник практика на пользу будущей профессии: девушка учится на технолога по защите растений (отец-агроном – для нее пример), а теперь осваивает смежную специальность «цветовод».

Ангелина Запасник, командир студенческого отряда «Вираж» имени Героя Советского Союза И.С. Фурсенко:

Это новый опыт, новые знакомства, сюда можно прийти на практику.