В Польше увеличивают сбор за наличие в доме телевизора и радио

Власти Польши нашли очередной способ, как пополнить бюджет. Для этого они привычно залезли в кошельки своих граждан. В стране со следующего года вырастет сумма обязательного сбора за наличие телевизора и радио в доме, а также штрафы за его неуплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тут надо объяснить особенности польского законодательства.

Согласно правилам, в Польше каждый приемник и даже смартфон или компьютер, способный принимать радио- и телепрограммы, должен быть зарегистрирован в течение 14 дней с момента покупки, а его владелец обязан оплачивать ежемесячный абонемент. Эти деньги идут на финансирование государственных СМИ.

По словам министра финансов, делать это из госбюджета возможности нет. В связи с этим и возникла идея повысить данный сбор. С января 2027-го лицензия будет ежегодно обходиться полякам в 113 долларов за телевизор и 35 долларов за радиоприемник. А те, кто решит бесплатно посмотреть или послушать программу, будет наказан. Штраф составит около 300 долларов за неучтенный телевизор и 90 долларов за радиоприемник.