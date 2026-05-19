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В Польше увеличивают сбор за наличие в доме телевизора и радио

19 мая 2026 16:55
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Власти Польши нашли очередной способ, как пополнить бюджет. Для этого они привычно залезли в кошельки своих граждан. В стране со следующего года вырастет сумма обязательного сбора за наличие телевизора и радио в доме, а также штрафы за его неуплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тут надо объяснить особенности польского законодательства.

Согласно правилам, в Польше каждый приемник и даже смартфон или компьютер, способный принимать радио- и телепрограммы, должен быть зарегистрирован в течение 14 дней с момента покупки, а его владелец обязан оплачивать ежемесячный абонемент. Эти деньги идут на финансирование государственных СМИ. 

По словам министра финансов, делать это из госбюджета возможности нет. В связи с этим и возникла идея повысить данный сбор. С января 2027-го лицензия будет ежегодно обходиться полякам в 113 долларов за телевизор и 35 долларов за радиоприемник. А те, кто решит бесплатно посмотреть или послушать программу, будет наказан. Штраф составит около 300 долларов за неучтенный телевизор и 90 долларов за радиоприемник. 

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# Новости Польши

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