Германия выделит 10 млрд евро на развитие гражданской обороны

Власти Германии приступили к активной подготовке населения к войне. Одна из мер в этом направлении – расширение возможностей гражданской обороны. Для подтверждения серьезности намерений на эти цели выделено 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства пойдут на дополнительное оборудование, модернизацию зданий, оплату персонала, в том числе для Федерального управления технической помощи. По мнению министра внутренних дел Германии, страна абсолютно не готова к возможной войне или иным кризисам.

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:

Стране не хватает возможностей для защиты граждан: бункеров, коек, лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов. Кроме того, в 50 местах будут созданы медицинские бригады для оказания помощи большому количеству пострадавших. Все общественные убежища, такие как бункеры, подземные паркинги и туннели, должны быть зарегистрированы и включены в специальное приложение для оповещения.

В Германии закупят не менее 110 тысяч полевых коек и более тысячи транспортных средств. Будут созданы медицинские оперативные группы по всей стране для реагирования на чрезвычайные ситуации. Также МВД намерено ввести в школах занятия по гражданской обороне.