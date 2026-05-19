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Германия выделит 10 млрд евро на развитие гражданской обороны

19 мая 2026 16:44
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Власти Германии приступили к активной подготовке населения к войне. Одна из мер в этом направлении – расширение возможностей гражданской обороны. Для подтверждения серьезности намерений на эти цели выделено 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия выделит 10 млрд евро на развитие гражданской обороны-2

Средства пойдут на дополнительное оборудование, модернизацию зданий, оплату персонала, в том числе для Федерального управления технической помощи. По мнению министра внутренних дел Германии, страна абсолютно не готова к возможной войне или иным кризисам.

Германия выделит 10 млрд евро на развитие гражданской обороны-4

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:
Стране не хватает возможностей для защиты граждан: бункеров, коек, лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов. Кроме того, в 50 местах будут созданы медицинские бригады для оказания помощи большому количеству пострадавших. Все общественные убежища, такие как бункеры, подземные паркинги и туннели, должны быть зарегистрированы и включены в специальное приложение для оповещения.

В Германии закупят не менее 110 тысяч полевых коек и более тысячи транспортных средств. Будут созданы медицинские оперативные группы по всей стране для реагирования на чрезвычайные ситуации. Также МВД намерено ввести в школах занятия по гражданской обороне.

# Новости Германии

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