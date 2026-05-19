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Около половины жителей Эстонии считают, что их финансовое положение стало хуже

19 мая 2026 16:49
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Жители стран Балтии стремительно беднеют. Это подтверждают результаты соцопроса, проведенного среди граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Самые пессимистичные, если не сказать, мрачные настроения, царят у эстонцев. Почти половина их них признает, что финансовое положение за последний год стало намного хуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Если быть точным, в этом признались 47 % респондентов. Для сравнения – в соседней Латвии этот показатель составил 30 %, а в Литве – 22. Те же 22 % эстонцев заявили, что их доходы за год очень сильно сократились, приведя к краю бедности. 

Расходы на жилье, питание, транспорт и выплаты по кредитам занимают значительную часть семейного бюджета. Опрос показывает, что для многих эстонцев последние 12 месяцев были временем выживания, а не развития. Более 30 % опрошенных признались, что живут от зарплаты до зарплаты. 

Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер‑министра.

# Новости Эстонии

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