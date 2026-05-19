Около половины жителей Эстонии считают, что их финансовое положение стало хуже

Жители стран Балтии стремительно беднеют. Это подтверждают результаты соцопроса, проведенного среди граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Самые пессимистичные, если не сказать, мрачные настроения, царят у эстонцев. Почти половина их них признает, что финансовое положение за последний год стало намного хуже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если быть точным, в этом признались 47 % респондентов. Для сравнения – в соседней Латвии этот показатель составил 30 %, а в Литве – 22. Те же 22 % эстонцев заявили, что их доходы за год очень сильно сократились, приведя к краю бедности.

Расходы на жилье, питание, транспорт и выплаты по кредитам занимают значительную часть семейного бюджета. Опрос показывает, что для многих эстонцев последние 12 месяцев были временем выживания, а не развития. Более 30 % опрошенных признались, что живут от зарплаты до зарплаты.