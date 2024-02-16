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Дональд Туск заявил, что Польша собирается модернизировать заграждение на границе с Беларусью

16 февраля 2024 20:42
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Польский премьер сообщил о планах модернизировать заграждение на границе с Беларусью. Такое заявление Туск сделал во время общения с коллегой из Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже деньги на это в Польше уже готовятся выделить, несмотря на стагнацию в экономике.

Дональд Туск заявил, что Польша собирается модернизировать заграждение на границе с Беларусью-1

Напомним, ограждение у рубежей с нашей страной «выросло» в октябре 2022 года. Варшава хвалилась, называя границу Польши самой защищенной в Европе. Вот только от чего так рьяно отгораживаются власти? От мигрантов, которых страна сама приглашала, обещая помощь, защиту и новую безопасную жизнь. Но рады гостям были недолго. Только пока удавалось извлекать из этого выгоду. А после лицо обнажила истинная европейская демократия. Зверство силовиков, издевательства и убийства беженцев.

Госпогранкомитетом Беларуси зафиксированы сотни фактов насильственного вытеснения и смертей. Не раз мы призывали остановить насилие, подключались и международные организации. Но реакции не последовало. К слову, страдают от «колючки» не только люди. Из-за ограждения гибнут и животные. Но польскому правительству нет до этого дела. Варшава не раз демонстрировала наплевательское отношение к конвенции о защите прав человека и другим подобным документам.

# Беларусь-Польша

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