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Девятилетний китайский мальчик сорок минут ездил по городу на угнанном автобусе

04 июля 2017 13:03
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Новости Китая. Мальчик девяти лет угнал пассажирский автобус в городе Гуначжоу в Китае. Это произошло на глазах у многих горожан. Ребенок около сорока минут ездил по городским дорогам, пока очевидцы не вызвали полицию.

Одному из свидетелей удалось заснять происшествие на видео. На ролике видно, что на одной из двери нет стекла – скорее всего ребенок пробрался внутрь транспортного средства через этот проем.

Приехавшие полицейские отметили, что мальчик вел автобус аккуратно и не создавал аварийной ситуации на дороге. Местные СМИ рассказывают, что наказывать угонщика не будут из-за его возраста.

Семилетний ребенок из Гродно был не так аккуратен, на родительском автомобиле он повредил несколько чужих машин – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы

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