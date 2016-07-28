7-летний мальчик за рулем папиной машины повредил четыре авто в Гродно

Новости Беларуси. О происшествии в одном из дворов по улице Домбровского в Гродно отцу мальчика сообщили соседи.
Семилетний ребенок вечером тайком взял ключи от отцовской машины и пошел поиграть с ней.
Открыв Opel, расположился на водительском сиденье.
ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Мальчик знал, где лежат ключи отцовского Opel. Вчера вечером он взял их, потому что захотел посидеть в машине и поиграть. Открыв автомобиль, расположился на водительском сидении. Поскольку в салоне было жарко, решил открыть окно. Opel оборудован электрическими стеклоподъемниками, потому вставил ключ в замок зажигания и повернул его. Предположил, что сделал это сильно, потому что машина завелась и поехала.
Итог – повреждены три автомобиля, припаркованных во дворе, и отцовский Opel.
Как выяснилось, кататься на автомобиле мальчик не собирался. Все произошло случайно.