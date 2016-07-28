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7-летний мальчик за рулем папиной машины повредил четыре авто в Гродно

28 июля 2016 16:24
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Новости Беларуси. О происшествии в одном из дворов по улице Домбровского в Гродно отцу мальчика сообщили соседи. 

Семилетний ребенок вечером тайком взял ключи от отцовской машины и пошел поиграть с ней.

Открыв Opel, расположился на водительском сиденье.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Мальчик знал, где лежат ключи отцовского Opel. Вчера вечером он взял их, потому что захотел посидеть в машине и поиграть. Открыв автомобиль, расположился на водительском сидении. Поскольку в салоне было жарко, решил открыть окно. Opel оборудован электрическими стеклоподъемниками, потому вставил ключ в замок зажигания и повернул его. Предположил, что сделал это сильно, потому что машина завелась и поехала.

Итог – повреждены три автомобиля, припаркованных во дворе, и отцовский Opel.

Как выяснилось, кататься на автомобиле мальчик не собирался. Все произошло случайно.

# происшествия # Авария в Гродно

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