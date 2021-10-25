Депутат латвийского Сейма осудил закрытие последнего русскоязычного канала в стране

Новости Латвии. Так называемая европейская демократия в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов. Речь о закрытии Первого балтийского канала в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию Первого балтийского. Он был последним каналом в стране, который вещал на русском языке. По данным регулятора, в течение года в деятельности телеканала были выявлены существенные нарушения закона об электронных СМИ. Например, распространение недостоверной информации. Впрочем, у ПБК еще осталась возможность оспорить это решение в суде.