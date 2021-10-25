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Депутат латвийского Сейма осудил закрытие последнего русскоязычного канала в стране

25 октября 2021 19:01
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Новости Латвии. Так называемая европейская демократия в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов. Речь о закрытии Первого балтийского канала в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат латвийского Сейма осудил закрытие последнего русскоязычного канала в стране-1

По словам депутата Сейма Бориса Цилевича, такое решение ограничивает свободу слова в стране и ущемляет русскоговорящее население.

Депутат латвийского Сейма осудил закрытие последнего русскоязычного канала в стране-4

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию Первого балтийского. Он был последним каналом в стране, который вещал на русском языке. По данным регулятора, в течение года в деятельности телеканала были выявлены существенные нарушения закона об электронных СМИ. Например, распространение недостоверной информации. Впрочем, у ПБК еще осталась возможность оспорить это решение в суде.

# Телевидение # Борис Цилевич # Фотофакт

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