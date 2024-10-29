Депутат Гиттон: поставки украинской свеклы вредят французским фермерам

Джордан Гиттон отметил, на французских производителях негативно сказываются поставки сахарной свеклы из Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Импорт сахарной свеклы из Украины вырос, что привело к 30-% падению цен на сахар в ЕС. Он отметил, что ЕС не обеспечивает защиту французских фермеров, позволяя ввозить в страну продукцию, не отвечающую требованиям. Гиттон обратился к Министерству сельского хозяйства с просьбой принять меры для защиты производителей свеклы.

Ранее фермеры из Польши и других стран провели акцию протеста в связи с импортом из Украины, перекрывая дороги и сваливая зерно.