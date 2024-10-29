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Депутат Гиттон: поставки украинской свеклы вредят французским фермерам

29 октября 2024 10:17
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Джордан Гиттон отметил, на французских производителях негативно сказываются поставки сахарной свеклы из Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Импорт сахарной свеклы из Украины вырос, что привело к 30-% падению цен на сахар в ЕС. Он отметил, что ЕС не обеспечивает защиту французских фермеров, позволяя ввозить в страну продукцию, не отвечающую требованиям. Гиттон обратился к Министерству сельского хозяйства с просьбой принять меры для защиты производителей свеклы.

Ранее фермеры из Польши и других стран провели акцию протеста в связи с импортом из Украины, перекрывая дороги и сваливая зерно.

# Международная политика # Сельское хозяйство

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