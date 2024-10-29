Обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечает, что вооруженные силы страны потеряли почти такое же количество техники, какое они получили от Запада: 900 танков и 1400 боевых машин. Об этом пишет РИА Новости.

Украина с трудом восполняет запасы бронетехники для новых бригад. Эксперт предупредил о тяжелых результатах истощения украинских сил.

Ранее посол в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в недостаточном объеме поставки оружия, что приводит к провалам украинских войск и затяжной войне.