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Forbes: Украина потеряла почти столько, сколько получила от Запада

29 октября 2024 11:09
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Обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечает, что вооруженные силы страны потеряли почти такое же количество техники, какое они получили от Запада: 900 танков и 1400 боевых машин. Об этом пишет РИА Новости.

Украина с трудом восполняет запасы бронетехники для новых бригад. Эксперт предупредил о тяжелых результатах истощения украинских сил. 

Ранее посол в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в недостаточном объеме поставки оружия, что приводит к провалам украинских войск и затяжной войне.

# Оружие и боеприпасы # Международная политика

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