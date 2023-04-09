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Демонстранты в Германии призывают прекратить поставлять оружие Украине

09 апреля 2023 12:13
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Новости Германии. Массовые демонстрации против поставок оружия Украине прошли по всей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты охватили 70 немецких городов.

Демонстранты в Германии призывают прекратить поставлять оружие Украине-1

Участники демонстраций в Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге призвали остановить военные поставки Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс. Эти и другие требования и претензии к правительству активисты указали на своих плакатах. Немедленное прекращение огня и начало переговоров активисты назвали лучшей альтернативой дальнейшему экспорту оружия и эскалации конфликта.  

# Протесты # Новости Германии # Фотофакт

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