Демонстранты в Германии призывают прекратить поставлять оружие Украине

Новости Германии. Массовые демонстрации против поставок оружия Украине прошли по всей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты охватили 70 немецких городов.

Участники демонстраций в Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге призвали остановить военные поставки Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс. Эти и другие требования и претензии к правительству активисты указали на своих плакатах. Немедленное прекращение огня и начало переговоров активисты назвали лучшей альтернативой дальнейшему экспорту оружия и эскалации конфликта.