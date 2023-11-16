Новости Латвии. Демографический кризис в Латвии вызвал острую нехватку специалистов. Дефицит профессиональных кадров ощутили все отрасли экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал глава торгово-промышленной палаты. Он отметил масштаб тенденции и спрогнозировал ухудшение ситуации. Уже сейчас стране нужны как минимум 300 тысяч человек трудоспособного возраста. Искать специалистов власти Латвии планируют в так называемых третьих странах.