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Демографический кризис в Латвии вызвал острую нехватку специалистов

16 ноября 2023 19:39
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Новости Латвии. Демографический кризис в Латвии вызвал острую нехватку специалистов. Дефицит профессиональных кадров ощутили все отрасли экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демографический кризис в Латвии вызвал острую нехватку специалистов-1

Об этом рассказал глава торгово-промышленной палаты. Он отметил масштаб тенденции и спрогнозировал ухудшение ситуации. Уже сейчас стране нужны как минимум 300 тысяч человек трудоспособного возраста. Искать специалистов власти Латвии планируют в так называемых третьих странах.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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