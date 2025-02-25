ЦСУ Латвии: стране осталось не более 20 лет из-за критических проблем с рождаемостью

Демографическая бомба Прибалтики не просто тикает, а уже конкретно взрывается. По данным статистики, в Латвии через 20 лет будет некому жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в декабре в Латвии родилось не более тысячи детей, а за весь 2024 год набралось всего 13 тысяч новорожденных. Эксперты подсчитали, что данное количество человек никак не заменит тех, кому сейчас около 45 лет. Получается, что через 20 лет в Латвии будет некому платить пенсии и голосовать на выборах.

Правительство не намерено замедлять снижение рождаемости, приоритетом в 2025 году названо повышение обороноспособности. Люди жалуются, что государство слабо помогает семьям с детьми финансово. Сейчас в Латвии для жителей действует 15 видов налогов и 113 госпошлин. В результате общее налоговое бремя на среднюю зарплату составляет около 70 %.