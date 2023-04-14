Циклон «Ильза» принёс в Австралию сильнейший шторм за последние 10 лет

Новости Австралии. Мощный тропический циклон «Ильза» обрушился на Австралию. В основном пострадала западная часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские перекрыли автомагистрали, чтобы снизить число приезжающих в опасные зоны. Часть людей эвакуированы. Экстренные службы призывают жителей не выходить на улицу. Там порывы ветра достигают 220 километров в час. Это рекордные показатели для Австралии. В стране уже назвали шторм сильнейшим за последнее десятилетие.