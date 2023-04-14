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Циклон «Ильза» принёс в Австралию сильнейший шторм за последние 10 лет

14 апреля 2023 11:40
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Новости Австралии. Мощный тропический циклон «Ильза» обрушился на Австралию. В основном пострадала западная часть страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон «Ильза» принёс в Австралию сильнейший шторм за последние 10 лет-1

Полицейские перекрыли автомагистрали, чтобы снизить число приезжающих в опасные зоны. Часть людей эвакуированы. Экстренные службы призывают жителей не выходить на улицу. Там порывы ветра достигают 220 километров в час. Это рекордные показатели для Австралии. В стране уже назвали шторм сильнейшим за последнее десятилетие.

# Погода # Новости Австралии # Фотофакт

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