Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Новости мира. И огонь, которого ждали. Он сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считанные минуты под ликующие возгласы тысяч верующих Благодатный огонь разнёсся по всей округе.
Новости мира. И огонь, которого ждали. Он сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считанные минуты под ликующие возгласы тысяч верующих Благодатный огонь разнёсся по всей округе.
Традиционно, это происходит в Великую субботу накануне православной Пасхи. Ради этого события в Иерусалим съезжаются паломники со всего мира, чтобы прикоснутся к дарованной чудесным образом святыне.
Считается, что в первые минуты этот огонь не обжигает и наделён исцеляющей силой. Дальше лампады с Благодатным огнём специальными рейсами развозят в разные уголки планеты. Будет доставлен он и в Беларусь