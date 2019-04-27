Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

Новости мира. И огонь, которого ждали. Он сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За считанные минуты под ликующие возгласы тысяч верующих Благодатный огонь разнёсся по всей округе.

Традиционно, это происходит в Великую субботу накануне православной Пасхи. Ради этого события в Иерусалим съезжаются паломники со всего мира, чтобы прикоснутся к дарованной чудесным образом святыне.