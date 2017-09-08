Прямой эфир

Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети

08 сентября 2017 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Растет число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Мексике. По официальным данным, в трагическом списке уже 15 человек, в том числе дети. Десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети-1

По всей стране развернуты поисково-спасательные работы, к которым привлечены силы армии, ВМС и полиция. В столице страны и многих штатах временно закрыты школы. Без электроснабжения остались почти 2 миллиона потребителей.

Магнитуда первого, самого сильного подземного толчка, составила более 8 баллов, а количество афтершоков превысило 60. Уже поступает информация об угрозе цунами. По сообщениям специалистов, в сторону Мексики движутся волны высотой более трех метров.

# Землетрясение в Мексике

Другие новости рубрики

Все новости
После обрушения стен кинотеатра на торговые ряды в Балашихе организована специальная проверка
08 сентября 2017 13:35

После обрушения стен кинотеатра на торговые ряды в Балашихе организована специальная проверка

Землетрясение магнитудой более 8 баллов произошло в Мексике: погибли до 8 человек, есть угроза цунами
08 сентября 2017 10:35

Землетрясение магнитудой более 8 баллов произошло в Мексике: погибли до 8 человек, есть угроза цунами

Десятиметровая яма появилась на рядом с центром Брюсселя: около 200 человек эвакуированы
08 сентября 2017 09:54

Десятиметровая яма появилась на рядом с центром Брюсселя: около 200 человек эвакуированы