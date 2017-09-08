Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети

Новости Мексики. Растет число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Мексике. По официальным данным, в трагическом списке уже 15 человек, в том числе дети. Десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране развернуты поисково-спасательные работы, к которым привлечены силы армии, ВМС и полиция. В столице страны и многих штатах временно закрыты школы. Без электроснабжения остались почти 2 миллиона потребителей.

Магнитуда первого, самого сильного подземного толчка, составила более 8 баллов, а количество афтершоков превысило 60. Уже поступает информация об угрозе цунами. По сообщениям специалистов, в сторону Мексики движутся волны высотой более трех метров.