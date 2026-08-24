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Черные метки для Европы. Засуха обнажила «камни голода» в реках Германии

24 августа 2026 17:48
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Пока руководство Европы продолжает твердить об угрозе с Востока и тратит на подготовку к войне колоссальные суммы, настоящий враг подкрался незаметно. Главный и самый сокрушительный удар по европейской экономике нанесла непогода. Уходящее лето, безусловно, войдет в историю как один из самых жарких периодов. Не раз столбики термометра на континенте преодолевали рекордные отметки. 

А заголовки евро-СМИ нынче пестрят страшной статистикой о тысячах жертв в жару и рассуждениями о предстоящем неурожае. Перекроило логистику континента и обмеление крупных водных артерий, а это тоже серьезный удар по экономике. В реках Германии обнажились из-за снижения уровня воды обнажились так называемые камни голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их здесь не видели давно. И это своеобразные черные метки для всей Европы – утверждает наш корреспондент Елизавета Жилач.

Черные метки для Европы. Засуха обнажила «камни голода» в реках Германии -2

Глобальное потепление разрушает морские экосистемы Европы.

Старый Свет погружается в собственную историю, и этот процесс, увы, не добровольный. Прошлое Европы, которое столетиями покоилось в речных глубинах, теперь смотрит на континент с обмелевших берегов. Так называемые камни голода, ржавые островы нацистских кораблей и даже кости мамонтов – эта неприглядная изнанка минувшего, которую сегодня засуха выталкивает на поверхность, неожиданно оказывается отражением настоящего. 

Подробности в видео.

# Международная политика # Кризис в ЕС # Природные катаклизмы # Погода

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