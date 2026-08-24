Черные метки для Европы. Засуха обнажила «камни голода» в реках Германии

Пока руководство Европы продолжает твердить об угрозе с Востока и тратит на подготовку к войне колоссальные суммы, настоящий враг подкрался незаметно. Главный и самый сокрушительный удар по европейской экономике нанесла непогода. Уходящее лето, безусловно, войдет в историю как один из самых жарких периодов. Не раз столбики термометра на континенте преодолевали рекордные отметки.

А заголовки евро-СМИ нынче пестрят страшной статистикой о тысячах жертв в жару и рассуждениями о предстоящем неурожае. Перекроило логистику континента и обмеление крупных водных артерий, а это тоже серьезный удар по экономике. В реках Германии обнажились из-за снижения уровня воды обнажились так называемые камни голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.