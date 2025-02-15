Если в пятницу средняя стоимость электричества в регионе составляла уже ощутимые 180 евро, то сегодня тарифы готовятся к беспрецедентному скачку, обещая вырасти практически вдвое. Эксперты также предупреждают о суммах, которые могут достигать и астрономических 500 евро. Для сравнения, средняя цена за электроэнергию в Эстонии до выхода из энергосистемы БРЭЛЛ была значительно ниже – всего 75 евро. Сейчас правительства прибалтийских стран находятся под давлением, требуя от Евросоюза принять меры для стабилизации цен и защиты наиболее уязвимых слоев населения. Евросоюз, конечно, придет на помощь, но взамен потребует еще больше. Напомним, что неделю назад Литва, Латвия и Эстония официально вышли из единой энергосистемы с Беларусью и Россией. Так прибалты лишились спасательного круга и уничтожили старейшую электросеть региона.