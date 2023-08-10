Центры размещения украинских беженцев начали закрывать в Молдове

Во-вторых, мигрантов хотят интегрировать в общество, для этого их нужно размещать среди местных жителей. По данным пограничной полиции, с начала специальной военной операции в Украине в республику въехали свыше 800 тысяч беженцев, большая часть из них затем отправилась в страны ЕС.