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Центры размещения украинских беженцев начали закрывать в Молдове

10 августа 2023 07:25
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Новости Молдовы. Власти Молдовы начали закрывать центры размещения украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная причина – нехватка денежных средств.

Центры размещения украинских беженцев начали закрывать в Молдове-1

Во-вторых, мигрантов хотят интегрировать в общество, для этого их нужно размещать среди местных жителей. По данным пограничной полиции, с начала специальной военной операции в Украине в республику въехали свыше 800 тысяч беженцев, большая часть из них затем отправилась в страны ЕС.

# Беженцы # Новости Молдовы # Фотофакт

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