Центр Сиднея превратился в музей. Более 250 скульптур разместили по всему городу

Новости Австралии. Более 250 произведений искусства украшают улицы австралийского города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центр Сиднея превратился в музей под открытым небом. Птицы, рыбы, ящерицы и другие животные в виде скульптуры встречают жителей и гостей в разных уголках города. Цель проекта – сделать искусство доступным и отчасти повседневным.

Бриджит Смит, менеджер по городскому дизайну:

Искусство создает связь между вами и местным парком или местной улицей, местным районом. Вам не нужно платить, идти куда-то, искать его. В некотором смысле город – это бесплатный музей под открытым небом, которым может наслаждаться каждый.