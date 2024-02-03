Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, проигнорировав масштабные фермерские протесты

Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, проигнорировав многочисленные призывы фермеров о поддержке. Такое решение правительства еще сильнее разожгло гнев аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста вспыхнули в стране с новой силой. Сегодня, 3 февраля, демонстранты заполонили улицы Франкфурта. Люди возмущены действиями правительства, которое заявило об отсутствии средств на поддержку фермеров. Якобы весомая сумма была потрачена ранее – во время пандемии коронавируса. И финансовые запасы страны иссякли. Реакция фермеров предсказуема.