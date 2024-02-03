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Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, проигнорировав масштабные фермерские протесты

03 февраля 2024 17:36
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Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, проигнорировав многочисленные призывы фермеров о поддержке. Такое решение правительства еще сильнее разожгло гнев аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, проигнорировав масштабные фермерские протесты-1

Акции протеста вспыхнули в стране с новой силой. Сегодня, 3 февраля, демонстранты заполонили улицы Франкфурта. Люди возмущены действиями правительства, которое заявило об отсутствии средств на поддержку фермеров. Якобы весомая сумма была потрачена ранее – во время пандемии коронавируса. И финансовые запасы страны иссякли. Реакция фермеров предсказуема.

Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, проигнорировав масштабные фермерские протесты-4

Помимо финансовой поддержки, активисты требуют ввести ограничение на импорт дешевой украинской продукции, с которой не могут конкурировать местные производители. К слову, ее качество оставляет желать лучшего. И сигнализируют об этом не только во Франции. В Венгрии уничтожат 40 тонн семян украинской кукурузы, которая не соответствует стандартам Евросоюза.

# Акции протеста

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