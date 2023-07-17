Прямой эфир

Брюссель предоставит Тунису 100 млн евро

17 июля 2023 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тунис и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках договоренностей Брюссель предоставит 100 миллионов евро. Деньги пойдут на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель предоставит Тунису 100 млн евро-1

О новых этапах партнерства рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, выделенную сумму также направят на углубление сотрудничества в сферах поисково-спасательных операций и пограничного контроля.

Брюссель предоставит Тунису 100 млн евро-4

Тунис является отправной точкой для тысяч мигрантов, пересекающих Средиземное море. Только в Италию с начала 2023 года прибыли больше 75 тысяч человек.

# Международное сотрудничество # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Движение по Крымскому мосту приостановлено в связи с чрезвычайным происшествием
17 июля 2023 08:42

Движение по Крымскому мосту приостановлено в связи с чрезвычайным происшествием

Движение по железной дороге через Крымский мост возобновили
17 июля 2023 08:41

Движение по железной дороге через Крымский мост возобновили

Три мощные вспышки зафиксированы на Солнце, возможно ухудшение радиосвязи
17 июля 2023 08:36

Три мощные вспышки зафиксированы на Солнце, возможно ухудшение радиосвязи