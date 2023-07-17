Брюссель предоставит Тунису 100 млн евро

Тунис и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках договоренностей Брюссель предоставит 100 миллионов евро. Деньги пойдут на борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О новых этапах партнерства рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, выделенную сумму также направят на углубление сотрудничества в сферах поисково-спасательных операций и пограничного контроля.