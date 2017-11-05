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Бросили гранату, устроили перестрелку и обстреляли машину: что произошло в Украине 5 ноября

05 ноября 2017 13:26
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Новости Украины. Срочные сообщения приходят из Украины, где за пару часов произошли сразу несколько громких криминальных инцидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бросили гранату, устроили перестрелку и обстреляли машину: что произошло в Украине 5 ноября-1

В Днепре в полицейских, которые приехали на вызов, злоумышленник бросил гранату. Многочисленные ранения получили 5 человек.

А в центре украинского Хмельницкого в помещении для розыгрыша лотерей устроили перестрелку. Ранены также 5 человек. Все они доставлены в больницы.

Еще один инцидент произошел в Харькове. В центре города неизвестные обстреляли легковой автомобиль. Водитель погиб на месте.

Бросили гранату, устроили перестрелку и обстреляли машину: что произошло в Украине 5 ноября-4

По факту всех 3 происшествий ведется следствие.

# Перестрелка # Фотофакт

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