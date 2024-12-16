Британские предприятия массово сокращают работников

Стагнация производства, спад занятости и рост инфляции – сегодня это основные черты британской экономики. Так по данным экспертов, в этом месяце британские компании сокращали численность персонала самыми быстрыми темпами. За последние четыре года очень растут цены и усиливается пессимизм в отношении экономических перспектив, что в значительной степени связано с недавними увеличениями налогов со стороны нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие компании решили не заменять уволившихся сотрудников, что стало причиной самого резкого падения занятости с глобального финансового кризиса 2009 года, исключая пандемийный период. Некоторые фирмы также сократили рабочие часы и провели запланированные реорганизации, а также повысили цены и стали более пессимистичны в отношении будущего. Бизнес отреагировал на сокращение бюджета и планы правительства по новым, более дорогостоящим, правилам в отношении персонала. Многие предприятия уже начали оптимизировать штат сотрудников, а некоторые и вовсе отказываются от найма рабочих. По оценкам, в течение нескольких лет увеличится количество банкротства в малом и среднем бизнесе, а тысячи людей потеряют свои рабочие места.