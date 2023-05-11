Боррель заявил, что страны ЕС увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро

Государства Европейского союза в ближайшие 3 года вложат семьдесят миллиардов евро в укрепление обороны. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Что касается военной помощи Украине, Боррель отметил, что туда уже направлено вооружений на 16 миллиардов евро. Также он сообщил, что странами ЕС подготовлено 17 тысяч украинских военных. По его словам, государства Евросоюза должны предоставлять Киеву все боеприпасы, какими они располагают. Все после компенсируется, заверил Боррель.

Сообщается также, что до 2024 года Европейский союз планирует передать Украине 1 млн снарядов, а также подготовить еще 30 тыс. военных.