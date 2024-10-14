Почему возникает привыкание к антибиотикам? Называем основные причины

Антибиотикорезистентность – это серьезное состояние, когда бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков, теряя чувствительность к препаратам, которые обычно использовались для их лечения. Это ведет к тому, что победить инфекцию становится сложнее.

Анна Короленко, врач-терапевт клиники «Мерси»:

С 2000 годов ВОЗ называет антибиотикорезистентность одной из главных угроз жизни человеку в будущем. С таким темпом, с которым развивается антибиотикорезистентность на данный момент, прогностически к 2050 году до 10 миллионов человек будет умирать от инфекций, которые раньше достаточно хорошо поддавались лечению антибактериальными препаратами.

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к хроническим или рецидивирующим инфекциям, которые трудно контролировать.

Анна Короленко:

Основными причинами развития антибиотикорезистентности являются нерациональное назначение антибиотикотерапии, самостоятельное назначение антибиотикотерапии, это большая проблема в педиатрической практике, потому что существуют препараты, продающиеся без рецептов врача. Зачастую пациент на 3-4 сутки самостоятельно отменяет себе лечение, мотивируя тем, что стало легче. Не учитывая то, что ученые, разрабатывая данные препараты, составляют схемы лечения.