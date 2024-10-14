Почему возникает привыкание к антибиотикам? Называем основные причины

Антибиотикорезистентность – это серьезное состояние, когда бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков, теряя чувствительность к препаратам, которые обычно использовались для их лечения. Это ведет к тому, что победить инфекцию становится сложнее.
Анна Короленко, врач-терапевт клиники «Мерси»:
С 2000 годов ВОЗ называет антибиотикорезистентность одной из главных угроз жизни человеку в будущем. С таким темпом, с которым развивается антибиотикорезистентность на данный момент, прогностически к 2050 году до 10 миллионов человек будет умирать от инфекций, которые раньше достаточно хорошо поддавались лечению антибактериальными препаратами.
Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к хроническим или рецидивирующим инфекциям, которые трудно контролировать.
Анна Короленко:
Основными причинами развития антибиотикорезистентности являются нерациональное назначение антибиотикотерапии, самостоятельное назначение антибиотикотерапии, это большая проблема в педиатрической практике, потому что существуют препараты, продающиеся без рецептов врача. Зачастую пациент на 3-4 сутки самостоятельно отменяет себе лечение, мотивируя тем, что стало легче. Не учитывая то, что ученые, разрабатывая данные препараты, составляют схемы лечения.
Профилактика антибиотикорезистентности включает осторожное и рациональное применение антибиотиков, соблюдение рекомендаций врачей по приему препаратов и соблюдение гигиенических норм.
Анна Короленко:
Также проблемой является нерациональный прием препаратов, когда пациент не только отменяет самостоятельно назначенное лечение, иногда пациенты считают, что можно снизить дозу, когда человек сам себе меняет кратность приема, это тоже все ведет к развитию антибиотикорезистентности. Антибиотикорезистентность является большой проблемой ввиду того, что обычная рутинная операция рискует стать большой проблемой для человека, потому что зачастую после оперативных вмешательств также назначаются антибиотики. Могут потребоваться либо более долгие сроки лечения, либо повышение дозы препарата, либо смена препарата на другую группу, которая, к сожалению, может оказаться более токсичной.
Антибиотикорезистентность – серьезная проблема, требующая комплексного подхода. Важно уже сейчас предотвратить распространение данного явления, чтобы в будущем антибиотики приносили пользу людям.
Анна Короленко:
Антибиотикорезистентность – это не заболевание, это свойство бактерий приобретать устойчивость к действию препаратов. Важно соблюдать правила назначения антибактериальных препаратов в детской практике, потому что ребенок растет, антибиотикорезистентность имеет большую проблему на данный момент. Существует риск, что в будущем те инфекции, которые могли бы ребенка лечить просто, небольшими дозами и короткими курсами, будут требовать более длительного и более тяжелого лечения.
*На правах рекламы.