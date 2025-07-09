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Болгары жгут флаги ЕС и евро, протестуя против отказа от национальной валюты с 2026 года

09 июля 2025 08:18
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Флаг ЕС и бумажные евро сгорели в огне в центре Софии. Таким образом жители Болгарии выражают свое недовольство курсом правительства. Тысячи протестующих требовали отставки действующей власти и проведения референдума касательно вступления в еврозону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгары жгут флаги ЕС и евро, протестуя против отказа от национальной валюты с 2026 года-2

Акции протеста вспыхнули в стране с новой силой, после того как Европейский совет одобрил последние три законодательные меры, необходимые для перехода Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Это знаменует собой завершение процесса вступления страны в еврозону и начало использования единой валюты союза. Однако болгары против перемен. Они заявили, что мнения населения по этому вопросу никто не спросил и не учитывал, и обвинили правительство в обходе демократических процессов. Перспектива стать частью Евросоюза страшит местных жителей. Они опасаются, что страну могут втянуть в украинский конфликт.

# Протесты # Европейский союз

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