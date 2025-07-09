Болгары жгут флаги ЕС и евро, протестуя против отказа от национальной валюты с 2026 года

Акции протеста вспыхнули в стране с новой силой, после того как Европейский совет одобрил последние три законодательные меры, необходимые для перехода Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Это знаменует собой завершение процесса вступления страны в еврозону и начало использования единой валюты союза. Однако болгары против перемен. Они заявили, что мнения населения по этому вопросу никто не спросил и не учитывал, и обвинили правительство в обходе демократических процессов. Перспектива стать частью Евросоюза страшит местных жителей. Они опасаются, что страну могут втянуть в украинский конфликт.