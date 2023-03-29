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Болгарские аграрии недовольны беспошлинным ввозом зерна из Украины. Начались протесты

29 марта 2023 10:44
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Новости Болгарии. Болгарские аграрии начали трехдневную акцию протеста против беспошлинного ввоза в страну зерна из Украины. Из-за этого местные фермеры не могут продать свою продукцию, которая залеживается и портится на складах, и несут громадные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгарские аграрии недовольны беспошлинным ввозом зерна из Украины. Начались протесты-1

Это и вынудило их пойти на отчаянный шаг. С этого дня и до конца месяца они на час будут блокировать тяжелой техникой четыре крупных погранперехода на севере страны. Если эта акция ни к чему не приведет, то они пообещали продолжить ее дальше и сделать более масштабной.

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# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

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