Болгарские аграрии недовольны беспошлинным ввозом зерна из Украины. Начались протесты

Новости Болгарии. Болгарские аграрии начали трехдневную акцию протеста против беспошлинного ввоза в страну зерна из Украины. Из-за этого местные фермеры не могут продать свою продукцию, которая залеживается и портится на складах, и несут громадные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и вынудило их пойти на отчаянный шаг. С этого дня и до конца месяца они на час будут блокировать тяжелой техникой четыре крупных погранперехода на севере страны. Если эта акция ни к чему не приведет, то они пообещали продолжить ее дальше и сделать более масштабной.