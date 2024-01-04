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Более 50 человек числятся пропавшими без вести в Японии после землетрясения

04 января 2024 08:15
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Более 50 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Подземные толчки в стране продолжаются четвертый день подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 человек числятся пропавшими без вести в Японии после землетрясения-1

Поисково-спасательные операции не прекращаются. В них задействованы экстренные службы, полиция и солдаты сил самообороны страны. По последним сведениям, минимум 77 человек погибли, более 100 получили различные травмы. Сейчас в эвакуационных центрах находятся свыше 30 тысяч жителей.

# Землетрясение # Новости Японии

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