Более 50 человек числятся пропавшими без вести в Японии после землетрясения

Более 50 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Подземные толчки в стране продолжаются четвертый день подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 50 человек числятся пропавшими без вести в Японии в зоне землетрясений. Подземные толчки в стране продолжаются четвертый день подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисково-спасательные операции не прекращаются. В них задействованы экстренные службы, полиция и солдаты сил самообороны страны. По последним сведениям, минимум 77 человек погибли, более 100 получили различные травмы. Сейчас в эвакуационных центрах находятся свыше 30 тысяч жителей.