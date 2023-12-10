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Более 40 тысяч мигрантов покинули Канаду в связи с высокой стоимостью жизни

10 декабря 2023 08:27
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Новости Канады. Люди элементарно не могут снять жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране оттоком граждан обеспокоены, поскольку за счет приезжих там надеялись решить проблему с нехваткой рабочих кадров.

Более 40 тысяч мигрантов покинули Канаду в связи с высокой стоимостью жизни-1

Чтобы сократить дефицит сотрудников, Канада ежегодно планировала принимать по 500 тысяч гостей. Об этих планах власти заявили еще в 2022-м. Глава Института канадского гражданства отметил, что страна еще не до конца осознала, что нуждается в иммигрантах больше, чем они в нас.

# Экономический кризис # Новости Канады # Фотофакт

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