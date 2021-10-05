Более 3000 баррелей нефти попало в Тихий океан в Калифорнии. В штате объявлено ЧП

Новости США. Губернатор Калифорнии объявил ЧП в округе из-за разлива нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно постановлению, власти штата направят специалистов для сотрудничества с береговой службой США и местными агентствами для ликвидации нефтяного пятна.

Напомним, в минувшие выходные в США произошла утечка на нефтепроводе. Более 3 000 баррелей попало в Тихий океан в штате Калифорния. Экологическая катастрофа сильно повлияла на местную фауну. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. На данный момент специалисты продолжают заниматься ликвидацией последствий разлива нефти. Предположительной причиной произошедшего считается якорь корабля, который ударился о трубопровод и таким образом вызвал утечку. Национальный совет по безопасности на транспорте США продолжает расследование.