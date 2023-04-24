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Более 12 тысяч человек вышли на антивоенные акции протеста в столице Болгарии

24 апреля 2023 14:27
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Новости Болгарии. Тысячи жителей Болгарии вышли на антивоенные акции протеста в разных городах страны. Присоединилась к шествиям за мир в том числе столица. Демонстрация в Софии была самой массовой: в ней приняли участие более 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 12 тысяч человек вышли на антивоенные акции протеста в столице Болгарии-1

Активисты обратились к руководству страны с просьбой не участвовать в военных конфликтах, а также закрыть военные базы НАТО в Болгарии. Кроме того, митингующие высказались против поставок техники и оружия Украине. Поскольку, по мнению демонстрантов, это ведет лишь к усугублению ситуации. В случае, если власти внимания на призывы активистов не обратят, они намерены повторить требования в мае в ходе следующей подобной акции протеста.

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

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