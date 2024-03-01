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Балицкий: Армия РФ имеет преимущество в артиллерии в Запорожской области

01 марта 2024 10:12
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий особо подчеркнул превосходство российских военных в артиллерийском вооружении в данном, заметив, что противнику не удается оказать эффективное противодействие. Об этом пишет РИА Новости.

Он также рассказал о ситуации на участке фронта, особенно в районах Работино и Вербовое. Минобороны РФ ранее сообщало, что после тщательной подготовке и координации действий всех видов войск. Село Работино, прифронтовой район Запорожской области, Киев называет ключевым пунктом контрнаступления ВСУ.

# Международная политика

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