Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий особо подчеркнул превосходство российских военных в артиллерийском вооружении в данном, заметив, что противнику не удается оказать эффективное противодействие. Об этом пишет РИА Новости.

Он также рассказал о ситуации на участке фронта, особенно в районах Работино и Вербовое. Минобороны РФ ранее сообщало, что после тщательной подготовке и координации действий всех видов войск. Село Работино, прифронтовой район Запорожской области, Киев называет ключевым пунктом контрнаступления ВСУ.