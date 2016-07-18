Боевики в Ереване освободили нескольких заложников

Новости Армении. В Ереване продолжается осада полицейского участка, в котором удерживаются несколько заложников. За последние 2 часа боевиками были выпущены двое из захваченных ими людей.

И осталось теперь заложников лишь четверо.

В один из полицейских участков вчера утром ворвалась группа вооруженных людей. Как они заявили, цель акции – для начала освободить некоего оппозиционера, арестованного за незаконное хранение оружия. А потом и сменить власть в стране.

В ходе операции против террористов погиб один из блюстителей порядка.

В заложниках остаются двое руководителей столичной полиции. Власти на уступки преступникам идти отказываются, но и к активным действиям не переходят, чтобы избежать ненужных жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.