Прямой эфир

Bloomberg: в Бразилии назвали ловушкой приезд Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

20 мая 2023 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бразилия полагает, что саммит G7 в Хиросиме может оказаться ловушкой по отношению к участникам, которые не являются членами этой группы, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силве провести встречу на саммите G7, но пока ответа не последовало. Представители бразильской стороны обеспокоены возможностью навязывания Киевом нежелательных действий.

Зеленский прилетел в Хиросиму на французском самолете и будет участвовать в сессии саммита, которая посвящена Украине, а также проведет ряд двусторонних встреч.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Лула да Силва

Другие новости рубрики

Все новости
«Борьба» Джо Байдена с зонтом в Японии попала на видео
20 мая 2023 09:15

«Борьба» Джо Байдена с зонтом в Японии попала на видео

В Литве могут рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию
20 мая 2023 09:14

В Литве могут рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию

GT: Запад готовится к мирным переговорам по Украине
20 мая 2023 08:33

GT: Запад готовится к мирным переговорам по Украине