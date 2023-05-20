Bloomberg: в Бразилии назвали ловушкой приезд Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

Бразилия полагает, что саммит G7 в Хиросиме может оказаться ловушкой по отношению к участникам, которые не являются членами этой группы, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силве провести встречу на саммите G7, но пока ответа не последовало. Представители бразильской стороны обеспокоены возможностью навязывания Киевом нежелательных действий.

Зеленский прилетел в Хиросиму на французском самолете и будет участвовать в сессии саммита, которая посвящена Украине, а также проведет ряд двусторонних встреч.