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Блинкен не исключает возможную встречу Путина и Байдена

28 сентября 2023 16:15
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен не отвергает идею встречи между президентами США и России, Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил эту мысль на мероприятии, проведенном изданием The Atlantic. Блинкен подчеркнул, что все стремятся к справедливому и стабильному миру, включая украинцев, и надеется, что такой момент настанет.

За время своего пребывания на посту главы государства Байден только один раз встречался с Путиным – на женевском саммите в 2021 году.

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Энтони Блинкен

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