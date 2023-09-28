Блинкен не исключает возможную встречу Путина и Байдена

Американский госсекретарь Энтони Блинкен не отвергает идею встречи между президентами США и России, Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил эту мысль на мероприятии, проведенном изданием The Atlantic. Блинкен подчеркнул, что все стремятся к справедливому и стабильному миру, включая украинцев, и надеется, что такой момент настанет.

За время своего пребывания на посту главы государства Байден только один раз встречался с Путиным – на женевском саммите в 2021 году.