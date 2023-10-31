Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена нарядилась на Хэллоуин в цвета флага Украины, а ее сын – в наряд, напоминающий форму, в которой нередко выступает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает РИА Новости.

Зеленский, который предпочитает одежду цвета хаки, стал мишенью для критики как внутри страны, так и за ее пределами. Вооруженные силы Украины также призывали украинского лидера сменить имидж и сконцентрироваться на решении проблем в своем коллективе, которые повязаны в коррупции.