Прямой эфир

Блинкен нарядил своего сына в костюм Зеленского и отправил его просить у Байдена конфеты

31 октября 2023 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена нарядилась на Хэллоуин в цвета флага Украины, а ее сын – в наряд, напоминающий форму, в которой нередко выступает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает РИА Новости.

Зеленский, который предпочитает одежду цвета хаки, стал мишенью для критики как внутри страны, так и за ее пределами. Вооруженные силы Украины также призывали украинского лидера сменить имидж и сконцентрироваться на решении проблем в своем коллективе, которые повязаны в коррупции.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден # Энтони Блинкен

Другие новости рубрики

Все новости
Раненый офицер ВСУ заявил, что Украина может полностью исчезнуть
31 октября 2023 10:16

Раненый офицер ВСУ заявил, что Украина может полностью исчезнуть

Onet: Запад заинтересован в поражении Украины с самого начала украинского конфликта
31 октября 2023 09:53

Onet: Запад заинтересован в поражении Украины с самого начала украинского конфликта

Собянин рассказал о выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября
31 октября 2023 09:17

Собянин рассказал о выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября