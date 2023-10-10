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Береговая охрана Испании спасла мигрантов возле Канарских островов

10 октября 2023 07:05
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Новости Испании. 425 мигрантов спасла береговая охрана Испании возле Канарских островов. Десятки из них нуждаются в медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Береговая охрана Испании спасла мигрантов возле Канарских островов-1

Половину прибывших мигрантов отправили в порт на острове Гран-Канария. Остальных перевезли на Тенерифе и Лансароте, поскольку у местных властей нет возможности разместить такое количество людей. В последние годы маршрут на Канарские острова приобрел особую популярность. Это связано с ужесточением контроля в Средиземном море. По данным МВД Испании, с начала года на архипелаг прибыли почти 15 тысяч мигрантов – на 20 % больше, чем за такой же период прошлого года.

# Беженцы # Новости Испании # Фотофакт

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