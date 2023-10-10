Береговая охрана Испании спасла мигрантов возле Канарских островов

Половину прибывших мигрантов отправили в порт на острове Гран-Канария. Остальных перевезли на Тенерифе и Лансароте, поскольку у местных властей нет возможности разместить такое количество людей. В последние годы маршрут на Канарские острова приобрел особую популярность. Это связано с ужесточением контроля в Средиземном море. По данным МВД Испании, с начала года на архипелаг прибыли почти 15 тысяч мигрантов – на 20 % больше, чем за такой же период прошлого года.